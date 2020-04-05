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نيويورك تستغيث.. والإصابات تقترب من 1.5 مليون حول العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

يقترب عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد من مليون ونصف مليون شخص، بعدما أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز المليون و200 ألف حتى صباح أمس.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليونا و203 آلاف حالة حتى السادسة بتوقيت جرينتش أمس، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من ربع مليون شخص، وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 64 ألفا و743 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا فإيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحددة وتركيا وسويسرا.

وفي حين ظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستغيثون في نيويورك العاصمة التجارية لأمريكا، تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة حاجز الـ300 ألف، بينما توفي أكثر من 8175 شخصا بسبب مضاعفات متعلقة بالفيروس.

وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب من أن الأسابيع المقبلة ربما تكون الأكثر ضررا للبلاد، وقال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، انتقد خلاله التغطية الإعلامية «لسوء الحظ، سيكون هناك الكثير من حالات الوفاة»، وشدد على الحاجة إلى العودة للعمل سريعا، بدون تحديد موعد، مضيفا «يتعين أن نفتح بلادنا مرة أخرى».

يذكر أن الولايات المتحدة بها نحو 25 % من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في العالم، وذلك وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكينز.

الصين تتعافى

واستمرت الصين في التعافي، حيث أعلنت تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 25 شخصا من القادمين من الخارج.

وكانت الحالات الخمس الأخرى في مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين المتاخمة لهونج كونج، وقالت مفوضية الصحة الوطنية الصينية إن حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس ارتفعت إلى 3 آلاف و 329 بعد وفاة ثلاث حالات إضافية السبت، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وحدثت الوفيات في ووهان مركز تفشي الوباء، وهي أكثر المدن تضررا في الصين ليقف عدد حالات الإصابة المؤكدة عند 81 ألفا و669 شخصا.

وخرج ما مجموعه 213 مريضا مصابا بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 76 ألفا و 964 مريضا.

خطاب الملكة

وألقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خطابا للشعب البريطاني، تحدثت خلالها عن جهود بريطانيا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

في حين أفادت البيانات الرسمية في إسرائيل أمس، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 46 حالة، كما أظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة «جيروزاليم بوست» على موقعها الالكتروني، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8018 حالة، وأوضحت أن 127 من المصابين في حالة خطيرة.

وتقدمت اليابان ببطء في سجل المصابين بكورونا، وشهدت العاصمة اليابانية تسجيل أكثر من 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن مسؤولين بطوكيو أن هذا العدد هو الأكبر في يوم واحد حتى الآن بالعاصمة ورفع عدد الحالات المؤكدة بها إلى أكثر من ألف.

وحثت حكومة المدينة سكان طوكيو البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة على البقاء في منازلهم مع زيادة عدد الحالات الجديدة في الأيام الماضية.

ولم تشهد اليابان حتى الآن طفرة في انتشار الفيروس إذ سجلت ثلاثة آلاف إصابة و 73 وفاة.

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ألمانيا تقاوم

وأعلنت السلطات الصحية الألمانية أن عدد الإصابات بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19 ) تخطى 91 ألف إصابة، والوفيات وصلت إلى 1342 حالة.

وقال معهد روبرت كوخ المختص برصد تفشي الوباء في بيان: إنه سجلت قرابة ستة آلاف حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت 184 وفاة ليرتفع عدد المصابين إلى 91714 شخصا والوفيات إلى 1342 شخصا.

وذكر وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا أن الحكومة الإيطالية تستعد بخطة مكونة من خمس نقاط، لإعادة افتتاح تحت السيطرة للبلاد، مع انحسار وباء فيروس كورونا.

أكثر دول العالم تضررا بكورونا

الولايات المتحدة الأمريكية

311 ألف إصابة

8454 وفاة

إسبانيا

126 ألف إصابة

12000 وفاة

إيطاليا

125 ألف إصابة

15000 وفاة

ألمانيا

91714 ألف إصابة

15000 وفاة

الصين

81669ألف إصابة

3329 وفاة