الأردن: مطاراتنا ستغلق لما بعد رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ عمان
قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أمس إن الحدود والمطارات الأردنية ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان المبارك، وإلى حين السيطرة على الوضع الداخلي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه قراءات أولية والأمور قد تختلف من يوم إلى آخر.
وأضاف الوزير سعد جابر في تصريح صحفي أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عائلات فقط، مما يعني أن الانتقال يكون محليا، مبينا أن الحالات مسيطر عليها بشكل عام وهي متفرقة هنا وهناك، والأعداد الكبيرة بالإصابات كانت لعائلات.
وأوضح أن هناك خططا للفتح التدريجي لعدد من القطاعات، ولكن الأمر يعتمد على عدد الإصابات، ففي حال زادت الإصابات سيزداد الإغلاق، وفي حال قلت ستقل الإجراءات.
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