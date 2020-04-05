شكرا لقرائتكم خبر

العمانيون يستنكرون منة قطر الكاذبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سخر عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدة للخطوط الجوية القطرية، حول إجلاء طلبة السلطنة المبتعثين في الخارج إلى بلادهم، ووصفوها بالمنة الكاذبة.

وأثارت التغريدة القطرية غضب الشعب العماني وفق موقع «24 ساعة» الإماراتي، كونها صيغت بطريقة تظهر أن عملية الإجلاء نفذت مجانا، حيث قال بيان الخطوط القطرية نصا «في ظل ازدياد عدد شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها بسبب فرض قيود على دخول الدول، وإغلاق العديد من المطارات حول العالم، ستشكل رحلاتنا إلى مسقط طوق نجاة لكافة الطلبة العمانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج».

ورد الطلاب العمانيون مباشرة على تغريدة الخطوط «الجوية القطرية» قائلين «سافرنا بفلوسنا ريال ينطح ريال».

Advertisements

وأثارت كلمات الخطوط القطرية قضية الرأي العام في عمان، مما دفع مركز التواصل الحكومي في السلطنة لإصدار بيان توضيحي يستنكر «الإنسانية المزعومة» من قطر، بقوله «توضيح هام بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإقليمية وبعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حول الآلية التي تم اتباعها من قبل الجهات الرسمية لإعادة الطلبة العمانيين المبتعثين إلى الخارج، وكذلك إعادة المواطنين الموجودين في الخارج إلى أرض السلطنة، فقد قامت الحكومة بالتعاقد مع الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك الترخيص اللازم للطيران من مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا لكون الناقل الوطني للسلطنة لا يمتلك ذلك الترخيص الذي يتطلب إجراءات مطولة للحصول عليه، وقد تم التعاقد مع الخطوط الجوية القطرية على أساس تجاري وبمقابل مادي من أجل تسيير رحلات غير مجدولة

مخصصة لنقل العمانيين إلى السلطنة بشكل مباشر، وبما يضمن سرعة عودتهم ووصولهم بسلام إلى أرض الوطن لاستكمال بقية الإجراءات الوقائية والطبية التي تضمن سلامتهم وسلامة أهاليهم».

وفي أعقاب كشف قصة الإجلاء كاملة، عادت الخطوط القطرية تعتذر عبر بيان قائلة «نتقدم بجزيل الشكر للسلطات العمانية على اختيارها الخطوط الجوية القطرية للعودة بالطلاب العمانيين المبتعثين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية إلى سلطنة عمان.

كما نود أن نعتذر عن سوء الفهم الذي حدث، حيث إن السلطات العمانية مشكورة اختارت الخطوط الجوية القطرية لتسيير رحلات خاصة غير مجدولة إلى الوجهات السالف ذكرها، للعودة بالطلاب العمانيين إلى بلادهم، وذلك بفضل امتلاكها للتراخيص اللازمة للطيران إلى هذه الوجهات في ظل تفشي فيروس كورونا».