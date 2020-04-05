طارق قنديل يهاجم ساويرس وصبور.. عزيزي المواطن تبرع بحياتك لإنقاذ ساويرس.. والآخر يرد: و أنت إتبرع بحياتك لإنقاذ الإخوان

شن طارق قنديل المحسوب على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، هجوما على رجل الإعمال نجيب ساويرس، قائلا:" عزيزي المواطن: خليك إيجابي، تبرع بحياتك لإنقاذ ساويرس وصبور من تأثير الكورونا على البيزنس.

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بعد مطالبته بالعودة إلى العمل بعد فترة الحظر. وتصدر ساويرس قائمة الموضوعات المتداولة على موقع تويتر ما بين مؤيد ومعارض لتصريحاته.

ورد ساويرس على قنديل قائلا:" و أنت خليك إيجابى تبرع بحياتك لإنقاذ تنظيم الإخوان المسلمين ! احنا الحمد لله مستورة".

وتعرض نجيب ساويرس ورجل الأعمال حسين صبور لهجوم كبير بعد تصريحاتهم بتأثر استثمارات بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما قال صبور في تسجيل مسرب أن موت حزء من الشعب المصري أفضل من اغلاق المصانع، قائلا:" الناس تموت أحسن من تعطيل الاقتصاد.