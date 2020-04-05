السلطات القطرية تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات القطرية عن تسجيل 279 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 1604 حالة.

كانت السلطات القطرية أعلنت في وقت سابق، تمديد وقف حركة الطيران في البلاد، كما أغلقت المنطقة الاقتصادية في ​الدوحة​.

بالتوازي، أبلغ ​مجلس الوزراء القطري​ شركات ​القطاع الخاص​ في وقت سابق، بتوجيه 80% من الموظفين بالعمل عن بعد، للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس. وسيمتد هذا القرار لمدة أسبوعين كخطوة أولى، مع السماح باستثناءات لبعض القطاعات الحيوية، مثل الجيش والشرطة و​وزارة الخارجية​ والمهام الدبلوماسية والرعاية الصحية و​النفط والغاز​ وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المشاريع الوطنية.