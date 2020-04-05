السلطات القطرية تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات القطرية عن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 1604 حالة.
كانت السلطات القطرية أعلنت في وقت سابق، تمديد وقف حركة الطيران في البلاد، كما أغلقت المنطقة الاقتصادية في الدوحة.
بالتوازي، أبلغ مجلس الوزراء القطري شركات القطاع الخاص في وقت سابق، بتوجيه 80% من الموظفين بالعمل عن بعد، للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس. وسيمتد هذا القرار لمدة أسبوعين كخطوة أولى، مع السماح باستثناءات لبعض القطاعات الحيوية، مثل الجيش والشرطة ووزارة الخارجية والمهام الدبلوماسية والرعاية الصحية والنفط والغاز وبعض الموظفين الحكوميين والعاملين في المشاريع الوطنية.
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