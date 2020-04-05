الصحة الإسرائيلية: تسجيل 240 حالة إصابة جديدة منذ ظهر اليوم

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية تسجيل 240 حالة جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد19"، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8258 شخص.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه "تم تسجيل حوالي 240 حالة جديدة منذ ظهر اليوم، فضلا عن وفاة امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 98 عاما، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه "من بين الـ 8258 حالة المصابين بفيروس كورونا المستجد، حوالي 127 حالة صعبة جدا، و173 في حالة متوسطة، أما الباقون ففم في حالة عادية".