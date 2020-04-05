أفادت وكالة "سكاي نيوز" عن "تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 574".
وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ان بلاده لن تستطيع السيطرة على فيروس كورونا الا اذا تمكنا من عزل الأشخاص الذين كانوا على صلة بالمرضى.
وشدد على انه "يجب ألا يكون هناك تأخير في التشخيص والعلاج، ولا يجب أن تكون هناك مشكلة في توفير الأقنعة الواقية ومعدات أخصائيي الرعاية الصحية لدينا".
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