السلطات الجزائرية: تسجيل 22 حالة وفاة و69 إصابة جدبدة

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا اللمستجد "كوفيد 19"، توازياً مع تسجيل 22 حالة وفاة جديدة.
ولفت فورار إلى أن "العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 1320 حالة"، موضحاً أن "عدد المتوفين ارتفع إلى152 متوفياً".
كما شدد على أن "حصيلة حالات الشفاء وصلت إلى 90 حالة، بينما تخضع 626 حالة للعلاج وفقا لبروتوكول "كلوروكين".
ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، حيث سجلت في البلاد يوم 3 نيسان، 185 حالة جديدة و4 نيسان 80 مصابا.
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