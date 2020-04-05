الصحة العراقية تسجل 83 حالة إصابة جديدة و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 5 وفيات جديدة بفيربوس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موزعة بين بغداد والنجف والسليمانية وديالى.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في عموم العراق وصل إلى 961 حالة، بعد تسجيل 83 حالة إصابة جديدة".

كما شددت على أنه تم تسجيل "61 حالة وفاة لأشخاص كانوا أصيبوا بالفيروس، توازياً مع شفاء 61 حالة جديدة".