أعلن الدفاع المدني الإيطالي أنّ عدد المتوفين جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" في آخر 24 ساعة بلغ 525 هو الأدنى منذ أكثر من اسبوعين.
وفي وقت سابق حذّر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من "أننا لسنا في وضع يسمح بتخفيف تدابير العزل"، معلناً أن الحياة في إيطاليا ستبقى متوقفة حتى 13 نيسان على الأقلّ.
من جهته، اكد وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا إن "حال الطوارئ لم تنتهِ والخطر لم يختفِ ولا يزال أمامنا بضعة أشهر صعبة، ويجب ألاّ نفسد التضحيات المبذولة".
كانت هذه تفاصيل خبر عدد الوفيات بكورونا يبلغ أدنى مستوى في إيطاليا منذ أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.