عدد الوفيات بكورونا يبلغ أدنى مستوى في إيطاليا منذ أسبوعين

أعلن الدفاع المدني الإيطالي أنّ عدد المتوفين جراء ​فيروس كورونا​ "كوفيد-19" في آخر 24 ساعة بلغ 525 هو الأدنى منذ أكثر من اسبوعين.

وفي وقت سابق حذّر رئيس الوزراء ​جوزيبي كونتي​ من "أننا لسنا في وضع يسمح بتخفيف تدابير العزل"، معلناً أن الحياة في ​إيطاليا​ ستبقى متوقفة حتى 13 نيسان على الأقلّ.

من جهته، اكد وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا إن "حال الطوارئ لم تنتهِ والخطر لم يختفِ ولا يزال أمامنا بضعة أشهر صعبة، ويجب ألاّ نفسد التضحيات المبذولة".