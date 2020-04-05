حتي: من حق جميع اللبنانيين العودة لكن هناك قيود واقعية وموضوعية صحياً

أوضح وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، في حديث تلفزيوني، أن تنظيم عودة اللبنانيين من الخارج أخذ الكثير من الوقت، مؤكداً أن من حق الجميع العودة لكن هناك قيود واقعية وموضوعية صحياً، مشيراً إلى أنه لا يمكن إستقبال أكثر من 400 شخص في اليوم.

وشدد حتي على أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أنه يتمنى عودة الجميع لكن يجب المضي ضمن القواعد المحددة، مشيراً إلى أن العنوان هو العودة الآمنة.

وأكد حتى أن الحجر الصحي أكثر من ضروري وجدي وهناك توعية مستمرة لزيادة الإنضباط ، مشيراً إلى أن جميع السفراء يعملون بشكل مستمر منذ أكثر من 3 أسابيع على تسجيل الأسماء في السفارات وتقديم المساعدات إلى المغتربين.