سقوط جريحين بحادث تصادم في جادة صائب سلام وحادث انزلاق في الاونيسكو

افادت غرفة "التحكم المروري" عن "سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية في محلة جادة صائب سلام".
من جهة اخرى، افادت الغرفة عن "سقوط جريح نتيجة انزلاق دراجة نارية ف محلة الاونيسكو عند مستديرة ابي شهلا".
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