سقوط جريحين بحادث تصادم في جادة صائب سلام وحادث انزلاق في الاونيسكو

افادت غرفة "التحكم المروري" عن "سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية في محلة جادة ​صائب سلام​". من جهة اخرى، افادت الغرفة عن "سقوط جريح نتيجة انزلاق دراجة نارية ف محلة الاونيسكو عند مستديرة ابي شهلا".

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