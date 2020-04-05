أكد المتحدثُ باسم السفارة الأميركية في لبنان كايسي بونفيلد، أن "التعيينات في المصرف المركزي شأن لبناني، ومن الطبيعي أن تُقدّم الولايات المتحدة الأميركية كصديق وشريك للبنان نصائح بشأن تعيين خبراء كفوئين موثوق منهم".
وشدد بونفيلد، خلال حديث تلفزيوني، على ضرورة "إعادة الثقة الدولية بالنظام المصرفي اللبناني"، لافتاً إلى أن "هذه المرحلة دقيقة لناحية إمكان تحقيق الاستقرار الاقتصادي في لبنان".
كما اعتبر أن "حزب الله" هو منظمة إرهابية، وأفعاله تهدد أمن لبنان واستقراره"، منوّهاً بأن "الشائعات التي يطلقها عبر اتهامنا بالتدخل بالتعيينات في مصرف لبنان، هدفها تضليل الشعب اللبناني كي يستمر الحزب بتحقيق مصالحه بدل الاهتمام بتحقيق مصالح اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثُ باسم سفارة أميركا: التعيينات بمصرف لبنان شأن لبناني ومن الطبيعي أن نُقدم نصائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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