الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الإثنين غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وارتفاع في نسبة الرطوبة ويتشكّل الضباب كثيف على المرتفعات وتتساقط امطار خفيفة محلية اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية.

أما الثلاثاء، فغائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة مع ضباب على المرتفعات، يتحول مساء الى غائم مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد، والأربعاء غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة بدرجات الحرارة ورطوبة نسبية مرتفعة يتشكّل معها الضباب.

أما الخميس، غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع رطوبة نسبية مرتفعة وضباب على المرتفعات.