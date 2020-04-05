مسلّم: هدف قرار وزارة الداخلية تخفيف حركة التنقل على الطريق العام

اشار رئيس شعبة العلاقات العامة في ​​قوى الامن الداخلي​​ العقيد جوزيف مسلم، إلى أن "هدف القرار الصادر عن ​وزارة الداخلية​ القاضي بتوزيع لوحات السيارات على أيام محددة، تخفيف حركة التنقل على الطريق العام"، لافتاً إلى أنه "هذا الشيء يستتبعه تخفيف الاكتظاظ في الأماكن العامة".

وأوضح مسلّم، خلال حديث تلفزيوني، أن "هناك قرارات تصدر تباعاً أكثر تشدداً، لتجنب ​حظر التجول​ الشامل كذلك الدي سيتم تطبيقه يوم الأحد"، مؤكداً أن "أمين عام قوى الامن الداخلي اصدر قراراً بتشديد الحواجز على صعيد الأقضية وفي بيروت لتطبيق القرار المفروض".

كما شدد على ضرورة "الالتزام بجميع القرارات الصادرة سابقاً والتي تقضي بتواجد العائلة فقط في السيارات الخصوصية، في حين على صاحب السيارة العمومية الالتزام بوجود 3 أشخاص في السيارة، ووضع الكمامات للحفاظ على سلامة الجميع".

ودعا مسلّم جكميع المواطنين إلى "التقيد بهذا القرار لكي نكون جميعاً في مواجهة ​كورونا​".