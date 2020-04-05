إنتشر مقطع "فيديو" على مواقع التواصل الإجتماعي يوثق لحظة وقوع إشكال داخل محلّ بيع خضار وفواكه في منطقة النقاش.
وفي التفاصيل، وقع الاشكال لحظة دخل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وزوجته السيدة شانتال عون لشراء حاجياتهما، حيث تمّت مواجهتهما من قبل بعض الزبائن، فتدخل صاحب المحل وبعض العاملين فيه لفضّ الإشكال.
وفي الفيديو المصور من إحدى كاميرات المراقبة يشرح صاحب المحل ما حصل.
كانت هذه تفاصيل خبر إشكال في أحد المتاجر بالنقاش لحظة دخول باسيل وزوجته لشراء بعض الحاجيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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