سطو مسلح على صيدلية على طريق عام الشويفات

ذكرت معلومات صحافية أن صيدلية "نانا" الواقعة على طريق عام ​الشويفات​، تعرضت لعملية سطو مسلح قرابة السادسة إلا ربعا من مساء اليوم، من قبل شخصين ملثمين، أطلق أحدهما النار تحذيرا خلال العملية.



وفي التفاصيل، أن شخصا دخل إلى الصيدلية سائلا عن أدوية تعقيم ضد فيروس "كورونا" وعن أسعارها، في ما يبدو أنها كانت عملية استطلاع، ثم خرج ليعود مع شخص آخر كان ينتظره في الخارج، وبادر أحدهما إلى شهر مسدس وأطلق ثلاث طلقات تحذيرية مرت بالقرب من صاحب الصيدلية الذي كانت ابنته إلى جانبه.

وعندما سألا عن مكان النقود، عمد صاحب الصيدلية إلى تسليمهما الدرج الذي يضع فيه المال، خوفا على ابنته، فأخذاه منه ولاذا بالفرار.

على الفور حضر عناصر من مفرزة الشويفات في ​قوى الأمن الداخلي​ إلى الصيدلية، وباشروا التحقيقات.