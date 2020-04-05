ماريو عون: الحكومة أثبتت أنها راعية لكافة أبنائها

هنأ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، في حديث تلفزيوني، الحكومة عموماً، ووزير الصحة ​حمد حسن​ بشكل الخاص، على الاجراءات التي وضعت إستعداداً لاستقبال اللبنانيين في الخارج، معتبراً أنها أثبتت أنها راعية لكافة أبنائها.

وتمنى النائب عون أن لا تؤثر عودة المغتربين، بفضل الإجراءات العلمية والمنظمة إلى أقصى الحدود التي وضعت، على المجرى العام لتطور فيروس كورنا المستجد، معتبراً أنه هذا الأمر مبشر بالنسبة إلى إمكانية النجاح لاحقاً على المستوى الإقتصادي والسياسي.