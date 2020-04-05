ملك الأردن يوجه الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية

وجّه ​الملك الأردني​ عبدالله الثاني الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد الملك، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، مؤكداً، في الوقت ذاته، أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين.

ودعا إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة، لافتاً إلى أنه لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء ​فيروس كورونا​ المستجد والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات.

