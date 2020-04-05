بلدية فرن الشباك: تسجيل أول حالة كورونا ضمن نطاقنا البلدي وهي ضمن الحجر المنزلي

أعلنت ​بلدية فرن الشباك​ - ​عين الرمانة​ - تحويطة النهر عن تسجيل أول حالة "كورونا" ضمن نطاقها البلدي.

ولفتت البلدية الى انه "حرصاً على سلامة أبناء البلدة وسكانها، نفيدكم أن المصابة وصلت إلى منزلها في البلدة في ٢٠٢٠/٤/٤ عائدة من ​مستشفى بيروت الحكومي​ لتنفيذ حجر منزلي بعد نتيجة فحصها الإيجابية، علماً أنها كانت تقطن في قريتها خلال الفترة السابقة لتاريخه حيث ظهرت عليها عوارض المرض"، مؤكدة أنه "تم إتخاذ جميع التدابير من تعقيم المبنى وتعقيم الشارع ووضع نقطة ثابتة للشرطة في المحلة للتحقق من تنفيذ كافة التدابير الوقائية للحجر المنزلي".

ولفتت البلدية الى انه "تماشياً مع إجراءات التعبئة العامة، ندعوكم الى ملازمة منازلكم وعدم الإختلاط، وإبلاغ البلدية أو ​الصليب الأحمر اللبناني​ عند الإشتباه بأية عوارض لحالات الكورونا".

