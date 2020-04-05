مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تتمنى استثناء عدد من عامليها من تقييد حركة التنقل

أكدت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إلتزامها التام حال التعبئة التي تفرضها الحكومة اللبنانية مكتفية بتسيير المعاملات الملحة وتأمين خدمات ضخ المياه وتوزيعها مع متابعة تصليح الأعطال الطارئة وتلقي شكاوى المشتركين.
وتمنت المؤسسة على كل من وزيري الداخلية والطاقة إستثناء العاملين في فرق الطوارئ والصيانة ومركز تلقي الشكاوى والعاملين في محطات الضخ ليلا ونهارًا وفي قسم مراقبة التوزيع والأشغال، من موجبات القرار 497 المتعلق بحركة تنقل السيارات والآليات على الأراضي اللبنانية.
وتلفت المؤسسة إلى ضرورة ذلك لتتمكن من تأمين حاجة اللبنانيين من المياه التي يتزايد الطلب عليها في الظروف الراهنة.
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