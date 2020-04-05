وزير الصحة: كل الفحوصات التي أُجريت للمسافرين اللبنانيين العائدين من الرياض كانت سلبية

أعلن وزير الصحة حمد حسن في مؤتمر صحافي أن "كل الفحوصات التي أُجريت للمسافرين اللبنانيين العائدين من الرياض كانت سلبية، ونتائج الفحوصات لركاب طائرة أبو ظبي تصدر مساء اليوم".
وأكد حسن أن "كل مسافر سيخرج من الفندق عليه التزام الحجر المنزليّ الإلزاميّ لمدّة 15 يوماً والانتباه جيداً"، مشددا على ان "التقييم كان جيّداً جداً لخطوة عودة اللبنانيين من الخارج".
من جهة أخرى، اعتبر حسن أن "عزل بعض المناطق سيُصبح ضروريًا إذا استمر التفلت".
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