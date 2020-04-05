بايدن يرجح انعقاد المؤتمر الديموقراطي عبر الإنترنت

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واشنطن: ذكر المرشح جو بايدن الأحد أن المؤتمر الوطني الديموقراطي لتسمية منافس الرئيس الأميركي دونالد ترامب في انتخابات العام الجاري الرئاسية قد يتم عبر الإنترنت للمساهمة في منع تفشي كوفيد-19، بينما أكد أنه سيلتزم ارتداء قناع في الأماكن العامة للوقاية من الوباء.

وقال نائب الرئيس السابق لشبكة "أيه بي سي" إن المؤتمر الوطني الديموقراطي الذي تأجّل خمسة أسابيع، أساسي لاختيار المرشح الذي سينافس ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

لكنه أقر بأنه قد يتوجّب تنظيم المناسبة التي يشارك فيها الآلاف من كبار شخصيات الحزب عبر الانترنت في حال واصل فيروس كورونا المستجد تشكيل تهديد على الصحة العامة في منتصف آب/أغطس، الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر.

وقال بايدن على "أيه بي سي" "سنحتاج إلى عقد المؤتمر. قد نضطر لعقد مؤتمر عبر الواقع الافتراضي".

وأضاف "قد لا يكون بإمكاننا جمع 10 أو 20 أو 30 ألف شخص في مكان واحد" في حال لم يتراجع تفشي الفيروس.

وتابع "لنر أين يصبح. وسيعتمد الأمر بشكل كبير على ما نقوم به بين الآن وذلك الوقت".

ويعد بايدن (77 عاما) المرشح المؤكد تقريبا للحزب فيما تم تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا في منتصف تموز/يوليو بعد وقت قصير على اقتراحه ذلك.

ورفض منافسه الوحيد بيرني ساندرز الإقرار بهزيمته ويتواجه الخصمان الديموقراطيان في انتخابات ويسكنسن التمهيدية التي لا تزال مقررة الثلاثاء رغم التحديات القانونية والتحذيرات المرتبطة بالصحة العامة.

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ولزم المرشحان منزليهما وباتا ينظمان حملاتهما الانتخابية من استوديوهات موقتة بدلا من إجراء تجمّعات على الأرض كان لها أن تشهد تنافسا حاميا.

ولدى سؤاله عن جدل الأقنعة الواقية، قال إنه سيستجيب لتحذيرات مسؤولي الصحة الأميركيين ويرتدي قناعا إذا اضطر للخروج من منزله في ظل الوباء.

وقال "نعم. أعتقد أنه من الضروري أن نتبع العلم ونستمع للخبراء. نفذوا ما يقولونه لكم".

ويتناقض موقفه مع ترامب الذي أكد أنه لن يرتدي أي قناع واق رغم إرشادات إداراته.

ورد بايدن على ذلك قائلا "لربما لا يعجبه شكله بالقناع. لكن ينبغي اتباع العلم".

وهيمن ترامب على وسائل الإعلام مع عقده إيجازات صحافية متلفزة يومية في البيت الأبيض للتطرق لآخر تطورات كورونا المستجد، في وقت يعمل بايدن جاهدا لجذب الأنظار.

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