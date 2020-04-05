كورونا يكبد ترمب مليون دولار يوميًا

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يبدو أن خسائر دونالد ترمب تتراكم يومًا بعد يوم. ففنادقه المقفلة تتكبد خسائر يومية تقدر بنحو مليون دولار. وقد اضطر إلى تسريح 500 موظف في مؤسساته وشركاته العقارية.

ايلاف من واشنطن: حين قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض الإغلاق التام على المؤسسات الأميركية، في سياق مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لا شك في أنه كان يدرك أن هذا القرار سيطال فنادقه ايضًا، التي أقفلت أبوابها. وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال" في هذا الإطار إن كورونا ثقيل الكلفة على ترمب، سياسيًا واقتصاديًا أيضًا، لأنه يكبده خسائر فادحة تتجاوز مليون دولار من العائدات اليومية.

11 نزيلًا فقط

نسبت "وول ستريت جورنال" إلى أحد موظفي فندق ترمب الدولي قوله إن الفندق في واشنطن استقبل في يوم واحد في مارس 11 ضيفًا فقط، يقيمون في فندق مؤلف من 263 غرفة.

وأثرت هذه الخسائر بشكل خطير على مئات العمال في ممتلكات ترمب. فقد أكدت الصحيفة تسريح أكثر من 500 موظف في عقارات في نيويورك وواشنطن ولاس فيغاس وفلوريدا وحدها، أو وقفهم موقتًا عن العمل.

إلى ذلك، ترجح الصحيفة أن يتلقى ترمب ضربة اقتصادية كبيرة بعد إقفال منتجعات الغولف التي يملكها، خصوصًا بعدما كشف في آخر تصريح مالي أن أكثر من نصف دخله البالغ 440 مليون دولار يأتيه من هذه المنتجعات.

تعليقًا على ذلك، قال إيريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترمب، في بيان أرسله إلى "فورين بوليسي": ككل شركات الضيافة الأخرى تقريبًا، ننتظر بفارغ الصبر اليوم الذي تستطيع فيه عقاراتنا العالمية إعادة فتح أبوابها بالكامل. فنحن نملك شركة قوية بشكل لا يصدق،ونواصل الصلاة من أجل صحة جميع الأميركيين وسلامتهم".

إلى الركود

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تواصلت نيوزويك بمؤسسة ترمب للحصول على مزيد من المعلومات حول الموظفين الذين تم تسريحهم.

ونقلاً عن دراسة أجرتها جامعة أكسفورد للاقتصاد، قالت "نيوزويك" إن الجمعية الأميركية للفنادق والإسكان حذرت في مارس الماضي من أن انخفاضًا بنسبة 30 في المئة في إشغال الفندق وحده يمكن أن يؤدي إلى فقدان ما يقرب من 4 ملايين وظيفة، مع 180 مليار دولار من الأجور و 300 مليار دولار أقل في الناتج المحلي الإجمالي، ما يشكل صناعة الفنادق والمجتمعات المحلية التي تخدمها، الاقتصاد الأميركي.

ونسبت نيوزويك إلى روجر داو ، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية السفر الأميركية، قوله: "سرعان ما أصبحت هذه الأزمة الصحية العامة غير المسبوقة أزمة اقتصادية كارثية أيضًا، فقد يتضاعف معدل البطالة خلال الشهرين المقبلين فتدخل البلاد في ركود".

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن مصدرين. الأصلان منشوران في الرابطين الآتيين:

https://www.wsj.com/articles/coronavirus-costing-trump-properties-over-1-million-daily-in-lost-revenue-11585823401?shareToken=st03b1b1d00cb64ccbb1adad83b762361a&reflink=share_mobilewebshare

https://www.newsweek.com/trump-organization-sees-1-million-daily-losses-due-coronavirus-report-1495931

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