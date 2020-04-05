حميدتي: أسسنا مركزًا صحيًا بسعة 200 سرير لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
طالب، قائد قوات الدعم السريع ونائب المجلس السيادي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).
وطالب حميدتي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، الشعب السوداني بالبقاء في المنزل، وارتداء الكمامات أثناء الخروج للحد من انتشار الوباء في البلاد، كما طالبهم بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
كما طالب، القادرين وأغنياء الشعب السوداني، بتكافل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا لتجاوز تلك الأزمة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب السودان.
وأعلن عن إنشاء مراكز صحية بسعة 200 سرسر، في إطاء الاستعدادات للتصدي للفيروس القاتل.
ووجه الشكر إلى الأطباء واصفًا إياهم بـ"الجيش الأبيض" مطالبًا الشعب السوداني باحترام الأطباء وعملهم في ظل ضعف الإمكانيات المتاحة لهم في السودان.
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