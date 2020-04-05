لمواجهة كورونا.. كلوركس تتعاون مع يونيسف لتطهير المستشفيات و الأماكن العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية للمنظفات المنزلية المنتجة لمبيض كلوركس عن تعاونها مع منظمة يونيسف لدعم وزارة الصحة والسكان للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، وذلك من خلال التبرع بمبيض كلوركس لتطهير الأماكن العامة، ومستشفيات الحميات والحجر الصحي.

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي، تم النصح باستخدام محلول يحتوي على الكلوركمطهر فعال للقضاء على فيروس كورونا على الأسطح الصلبة، باعتبارها أحد أهم عوامل انتشار العدوى بين الأفراد.

على مدار 35 عاماً وإلى الآن، تحرص الشركة المصرية للمنظفات المنزلية على تقديم الدعم للمجتمع المصري . وتتعاون الشركة مع منظمة يونيسف لدعم وزارة الصحة والسكان من خلال التبرع بما يقرب من 6000 لتراً أسبوعياً من مبيض كلوركس، للمساهمة في احتياجات الحكومة المصرية من كلوركس مع الالتزام بتدابير السلامة الصحية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

هذا بالإضافة الى التعاون بين كلوركس ومنظمة يونيسف مع وزارة التضامن الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التبرع بمبيض كلوركس المطهر لمدة شهرين لتطهيربعض دور الرعاية. التبرعات المقدمة إلى كل من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي يتم توزيعها ونقلها مجاناً من خلال الناقل الرسمي للمبادرة شركة "أرامكس".

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ووجهت الشركة التحية والتقدير إلى جميع العاملين بالشركة وعلى رأسهم موظفي التصنيع والتوزيع الذين يعملون بكل نشاط وجهد للتأكد من استمرارية خطوط الإنتاج، وتوافر مبيض كلوركس المطهر في الأسواق.

ومع الازدياد الكبير في الطلب على منتجات كلوركس، طبقت الشركة أقصى معايير السلامة في مقر ومصانع ومخازن الشركة بما يتوافق مع توجهات الحكومة المصرية للحفاظ على صحة العمال والموظفين، مع رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد. وتنبع هذه التدابير من التزام كلوركس في المساهمة لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها.

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