محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، تسجل 4 حالات وفاة، اليوم الأحد، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي وفيات كورونا في الاحتلال، إلى 48 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن أعداد الإصابات بوباء كورونا المستجد، ارتفع إلى 8258 حالة إصابة مؤكدة حتى عصر اليوم الأحد، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يسجل 4 وفيات بكورونا والإجمالي يصل إلى 48 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.