الجزائر تسجيل 152 وفاة و1320 مصابًا بكورونا



أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 1320 حالة إصابة، و152 حالة وفاة.

وقال فورار - في تصريحات اليوم - إنه تم تسجيل 69 حالة إصابة، و22 حالة وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)

بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ٩٠ حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار

حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية، اليوم، تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساءً إلى 7 صباحًا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرًا إلى 7 صباحًا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس "كورونا".

