العراق تقترب من تسجيل ألف إصابة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن مجموع الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" المستجد في العراق حتى، اليوم الأحد، بلغ ٩٦١ إصابة، ومجموع الوفيات ٦١ وفاة، ومجموع حالات الشفاء التام ٢٧٩ حالة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت ٨٣ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

"كورونا"، موزعة في بغداد كرخ إصابتين، بغداد رصافة ٢١ إصابة، مدينة الطب ٤ إصابات، البصرة ١٠ إصابات، النجف ٦ إصابات، السليمانية إصابة واحدة، أربيل ١٨ إصابة، ديالى ٥ إصابات، المثنى ٦ إصابات، بابل إصابة واحدة، كربلاء ٤ إصابات، كركوك ٤ إصابات أيضًا، ذي قار إصابة واحدة.

أما الوفيات فكانت ٥ حالات، منهم (حالتان في الرصافة وحالة في النجف وحالة في السليمانية وحالة في ديالى).

كما تم تسجيل ٢٠ حالة شفاء تام، موزعة في النجف ٥ حالات، الرصافة حالتي شفاء، كربلاء ٨ حالات، البصرة حالتي شفاء، وحالة شفاء واحدة في كل من محافظات ديالى والمثنى وبابل تباعا.

