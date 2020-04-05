الغانم يطللب بضرورة تعديل التركيبة السكانية ومحاسبة تجار الإقامات في الكويت

دعا مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، الى ضرورة تعديل التركيبة السكانية والإعلان عن أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا في هذه الحالة التي تعيشها الكويت حاليًا من تكدس للعمالة الهامشية التي وصفها بأنها أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت.

‏ وقال الغانم إن الأزمة الحالية كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات، مؤكدًا أن الوقت الحالي يعتبر فرصة لتعديل التركيبة السكانية ويجب استغلال تلك الفرصة

وقال نحن في الكويت نخاف الله ولا نرغب في ظلم الناس.وطالب رئيس مجلس الامة الحكومة أن تحمل تجار البشر وزر كل ما يحدث من ظلم الآن وأن تحملهم كلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو حلول بديلة ثم بعد ذلك يحالون إلى النيابة العامة لمحاسبتهم.وقال هناك من يحاول أن يشيع بأن الحكومة ستأخذ 20 مليارًا وستقوم بتوزيعها على فئات معينة.. واشار الى ان اختيار الحكومة لهذا التوقيت وتصرفها بهذا الشكل يعطي الفرصة للبعض لاستغلال عدم معرفة قطاع كبير لتفاصيل اقتصادية وتسويقها بهذا الشكل.وقال إنه على الحكومة عرض قانون الدين العام على اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي والأخذ بالملاحظات والبدائل النيابية وعرض هذا الأمر على الشعب الكويتي بكل شفافية، وأشار إلى وجود تجار أزمات وسياسيون أيضًا يحاولون أن يصوروا الأمور بغير حقيقتها ويستغلون جهل بعض الناس أو ضحالة معرفتهم بالاقتصاد فيصورون الأمور بطريقة مخالفة للحقيقة.