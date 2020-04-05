العراق.. مقتل جنديين اثنين وجرح آخرين بهجوم لـ داعش غربي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، اليوم الأحد، عن مقتل جنديين وجرح آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" غربي البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكر بيان للخلية أن جنديين قتلا وجرح ثلاثة آخرون من الفوج الثالث باللواء الأول في الفرقة الأولى، وذلك بعد تعرضهم لإطلاق والرمي المباشر

"من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الكليو 45 في الرطبة غربي محافظة الأنبار".

وأضاف أن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش، بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي".