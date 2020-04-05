كورونا يحصد أرواح 67 ألف شخص حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 67،237 شخصًا نتيجة لإصابتهم بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم، وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 1،236،471، حتى الساعة العاشرة بتوقيت وسط أوروبا اليوم، وفقا للوحات متابعة الوضع الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
يشار إلى أن فيروس كوروناالمستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وفى وقت سابق كشف صحيفة south china post أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء في إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأكدت المنظمة إنها تدعم المبادرات الحكومية التي تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط تفشي وباء فيروس كورونا
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