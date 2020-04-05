كوريا الجنوبية: انخفاض عدد الركاب الجويين إلى مستوى قياسي خلال مارس

انخفض عدد الركاب الجويين في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، حسبما أظهرت البيانات اليوم الأحد، حيث تفرض البلدان في جميع أنحاء العالم عمليات حظر وتقييد السفر وتجنب الناس السفر.

وبلغ عدد الركاب جوا 1.74 مليون مسافر في مارس، وفقا لبيانات الصناعة، وهي

المرة الأولى التي انخفض فيها الرقم إلى أقل من 2 مليون منذ أن بدأت البلاد في تسجيل مثل هذه الإحصاءات من عام 1997.

وبلغ عدد الركاب 10.62 مليون في يناير، لكنه انخفض إلى 5.5 مليون في فبراير عندما

أبلغت البلاد عن انتشار واسع النطاق لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وفي الأسبوع الأخير، من شهر مارس بلغ عدد الركاب الجويين الدوليين حوالي 78 ألفا و500 مسافر، مقارنة بـ 1.73 مليون مسافر في العام السابق.

وتشير التقديرات إلى أن شركات الطيران المحلية تكبدت خسائر لا تقل عن 6.45 ترليون وون (5.22 مليار دولار) بسبب انخفاض عدد الركاب وخفض الرحلات في الربع الأول من العام.

