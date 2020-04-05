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السعودية تطلق خدمة إلكترونية لعودة مواطنيها من الخارج

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أعلنت وزارة الخارجية ، اليوم الأحد، إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة إلى البلاد، في ظل تفشي فيروس .

وأضافت في بيان على تويتر: تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد وسيستمر لمدة خمسة أيام وستكون الأولوية

للمواطنين السعوديين بالخارج المتواجدين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا وكبار السن والحوامل.

وذكرت أن العائدين سيوضعون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما لدى وصولهم.

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