التحالف: باليستي حوثي من صنعاء يسقط في صعدة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صاروخا باليستيا صباح أول من أمس من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية للإطلاق، وسقوطه داخل محافظة صعدة. وأشار بيان للتحالف إلى ما أعلنته وزارة النفط والمعادن اليمنية عن «استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي والواقعة في صرواح غرب محافظة مأرب، وما يمثله هذا العمل الإرهابي التخريبي من استهداف لمقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية، وكذلك ممتلكات ومكتسبات الشعب اليمني الوطنية»، مؤكدا أن «هذا الاعتداء الإرهابي امتداد لانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني الشقيق».

أعيان مدنية

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه «امتداداً لهذه الأعمال الإرهابية والعدائية قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح السبت بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صنعاء عند الساعة 06:33 باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق». وأضاف العقيد المالكي أن «الصاروخ الباليستي سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية، وأعيان مدنية بالقرب من قرية عكوان بعد أن قطع مسافة 200 كلم».

التصعيد

وأشار العقيد المالكي إلى «الاستمرار المتعمد من الميليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين»، لافتاً إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.