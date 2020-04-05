التحالف: باليستي حوثي من صنعاء يسقط في صعدة

أعيان مدنية
أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه «امتداداً لهذه الأعمال الإرهابية والعدائية قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح السبت بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة صنعاء عند الساعة 06:33 باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق». وأضاف العقيد المالكي أن «الصاروخ الباليستي سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية، وأعيان مدنية بالقرب من قرية عكوان بعد أن قطع مسافة 200 كلم».
التصعيد
وأشار العقيد المالكي إلى «الاستمرار المتعمد من الميليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين»، لافتاً إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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