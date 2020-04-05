مقبرة جماعية لعناصر أمنية في العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق أمس، العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار غربي البلاد، تضم رفات عناصر في القوات الأمنية ومدنيين، أعدمهم تنظيم «داعش» الإرهابي وقت احتلاله المحافظة. وقالت المديرية في بيان إنه «بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة، داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وكرا للدواعش في منطقة الخوضة بالأنبار، وضبطت بداخله دراجة نارية ومواد أخرى».



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