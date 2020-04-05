الجيش الليبي يسقط 3 طائرات مسيرة للوفاق

أعلنت الكتيبة 134 مشاة، التابعة للجيش الليبي، اليوم، أن الدفاعات الجوية للجيش أسقطت 3 طائرات مسيّرة تابعة لقوات الوفاق في محيط منطقة الوشكة. يشار إلى أن شعبة الإعلام الحربي أعلنت، أمس، إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الوفاق، أقلعت من مطار مصراتة محاولة استهداف تمركزات الوحدات العسكرية بمنطقة الوشكة، وذلك بالتزامن مع غارات شنّها سلاح الجو بالجيش على تمركزات ومواقع لمجموعات تابعة للوفاق، شرق مدينة مصراتة.

عملية نوعية

كانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أكدت قيام أفراد الكتيبة 166 مشاة بتنفيذ عملية نوعية في منطقة أولاد تليس بطرابلس، تمكنوا خلالها من أسر 14 عنصرا من ميليشيات الوفاق. وقال الناطق باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، الأربعاء الماضي، إنه لم تحدث أي خسائر نتيجة إلقاء الصواريخ، متهما القوات البحرية التركية بالتدخل في الشأن الليبي، بعد أن قامت -في وقت سابق- بإرسال سفن شحن تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا.