الملكة اليزابيث توجه كلمة للبريطانيين بشأن «كورونا»

تلقي الملكة اليزابيث الثانية، مساء الأحد، كلمة نادرة تشجّع خلالها البريطانيين على إثبات أنهم على مستوى التحدي الذي يمثله فيروس كورونا المستجدّ، في وقت تهدد الحكومة بتشديد العزل في حال تم الاستهزاء به بسبب الطقس الربيعي.

وتقول الملكة، حسب مقتطفات من خطابها نشرها مكتبها السبت، للبريطانيين، إنها تتحدث إليهم «وقت يزداد صعوبة (...) زمن اضطراب في حياة بلدنا (...) جلب الحزن للبعض وصعوبات مالية لكثيرين، وتغيرات هائلة في الحياة اليومية لنا جميعاً».

وتضيف «آمل بأنه في السنوات المقبلة سيكون الجميع قادرين على أن يفخروا بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي (...) والذين يأتون بعدنا سيقولون، إن البريطانيين من هذا الجيل كانوا أقوياء».

وتؤكد الملكة في الخطاب الذي سيبث في الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش، أن «الانضباط الذاتي والتصميم الهادئ مع روح الفكاهة والشعور بالزمالة لا تزال من ميزات هذا البلد» الذي ارتفعت حصيلة الوفيات فيه إلى 4313 بينهم طفل في الخامسة من العمر.

وسيكون هذا الخطاب، رابع كلمة تتوجه فيها إليزابيث الثانية البالغة من العمر 93 عاماً، إلى البريطانيين في ظروف استثنائية منذ اعتلائها العرش قبل 68 عاماً.

وستشهد الملكة على خطورة الأزمة في المملكة المتحدة، حيث يواصل الوباء تسارعه.

وبحسب حصيلة نُشرت السبت، تُوفي 4313 شخصاً في المستشفيات بينهم طفل يبلغ خمسة أعوام وعدة عاملين في مجال الرعاية الطبية فيما سُجلت رسمياً إصابة 41903 شخصاً. ومن بين هؤلاء، وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز الذي تعافى ورئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتلقي الملكة كلمتها من قصر وندسور، حيث انتقلت مع زوجها الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عاماً في 19 مارس في إطار إجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال مسؤولون في القصر الملكي، إن الزوجين بصحة جيدة ويتبعان توجيهات الحكومة.