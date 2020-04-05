"التحالف": ميليشيات الحوثي تطلق صاروخاً بالستياً سقط في الأراضي اليمنية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي إنه وامتداداً للأعمال الإرهابية والعدائية فقد قامت ميليشيات الحوثي الإرهابية صباح أمس بإطلاق صاروخ بالستي من محافظة صنعاء عند الساعة 06:33 باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وقال المالكي، إن الصاروخ البالستي قد سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية "الصفراء" بمحافظة صعدة بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية "عكوان" بعد أن قطع مسافة 200 كيلو متر.

وأشار إلى الاستمرار المتعمد من ميليشيات الحوثي الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.