كورونا يتوحش في نيويورك.. 594 وفاة و8 آلاف إصابة بيوم واحد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 07:16 مساءً - أعلنت سلطات ولاية نيويورك الأميركية عن تسجيل نحو 600 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الضحايا عتبة 4 آلاف.

وصرح حاكم نيويورك أندريو كوومو اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات بسبب كورونا في الولاية ارتفع خلال يوم بـ594 حالة جديدة وبلغ 4159.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الولاية خلال آخر 24 ساعة بـ8327 حالة جديدة، ليبلغ بذلك 122 ألف حالة.

في الوقت نفسه، أشار كوومو إلى وجود مؤشرات إيجابية في وتيرة تفشي الفيروس في الولاية، موضحا أن عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفيات يتجاوز بثلاثة أضعاف عدد المصابين الجدد الذين دخلوها، ما يخفف الضغط على نظام الرعاية الصحية.

وفياتكورونا تتجاوز 65 ألفا

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 65272 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، الأحد، عند الساعة 11,00 ت.غ.

ورسمياً تم تشخيص أكثر من 1206480 إصابة في 190 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. غير أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. ومن أصل هذه الإصابات، شفي 233300 شخص على الأقل حتى اليوم.

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وتبقى إيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 15362 وفاة من أصل 124632 إصابة. وشفي 20996 شخصا وفق السلطات الإيطالية.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا، ثم الولايات المتحدة مع 8503 وفاة من أصل 312245 إصابة، وفرنسا مع 7560 وفاة من أصل 89953 إصابة.

وارتفعت الوفيات بسبب كورونا في بريطانيا إلى 4934 من 4313، أي أنها سجلت 621 حالة وفاة خلال يوم واحد، أما إجمالي الوفيات في هولندا فوصل إلى 1766.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتصل إلى 91714 اليوم الأحد في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة، وارتفع عدد الوفيات 184 حالة إلى 1342.