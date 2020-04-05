الإمارات تقرر تعزيز المخزون الاستراتيجي وإعفاء المقيمين من الغرامات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 أبريل 2020 07:16 مساءً - مشاركة

قال رئيس وزراء الإمارات يوم الأحد إن بلاده ستعزز مخزونها من السلع الاستراتيجية وستعفي المقيمين من الغرامات حتى نهاية العام في إطار خطط مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ولم يفصح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو أيضا حاكم دبي ونائب رئيس الدولة، عن السلع التي يشملها المخزون الاستراتيجي ولم يقدم مزيدا من التفاصيل عن إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات.

وقال على تويتر بعد اجتماع للحكومة إن السلطات أصدرت توجيهات للمصانع أيضا بدعم احتياجات القطاع الصحي في الإمارات التي سجلت 1505 حالات إصابة وعشر وفيات بالفيروس.

وقال الشيخ محمد “عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات… بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام… وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة”.

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وفرضت دبي تمديدا لإجراءات العزل لأسبوعين مساء يوم السبت في تشديد لحظر التجول الليلي المفروض في عموم الإمارات منذ عشرة أيام. وارتفعت الأعداد اليومية للمصابين في الآونة الأخيرة مع تزايد عدد الفحوص.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي إجراءات جديدة لضمان توافر السيولة في النظام المصرفي وعزز حزمة تحفيز لتصل إلى 70 مليار دولار من 27 مليار دولار.

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست 6757 إصابة بالفيروس و54 وفاة.

وأعلنت السعودية يوم الاحد عن خمس وفيات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في المملكة إلى 34. وارتفع عدد الإصابات المؤكدة فيها بواقع 206 حالات في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 2385 وهو أعلى عدد للإصابات في دول الخليج العربية.