مديرية الصحة بطنجة ترد على فتاة اشتكت من التقصير مع والدها المشتبه في إصابته بكورونا

نفت المديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة، اليوم الأحد، التقصير في استقبال والتكفل بإحدى الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأبرزت المديرية الجهوية للصحة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الأحد، أن مستشفى محمد الخامس استقبل شخصا، يوم الجمعة 3 أبريل، حيث خضع للكشف من قبل طرف طاقم طبي وتمريضي متخصص، واستفاد من سلسلة من الاختبارات البيولوجية وقياس المؤشرات الحيوية، منها الضغط الدموي، تشبع الدم بالأوكسجين وحقن وريدية مع محلولات حيوية.

وأضاف المصدر نفسه أن الشخص بقي “تحت مراقبة مستمرة لوظائفه الحيوية”، كما خضع لإجراء تحليل “كوفيد19″، مشيرة إلى أنه “تم الاحتفاظ به تحت المراقبة في انتظار النتائج المخبرية، وتماشيا مع البروتوكول والإجراءات المعمول بها في التكفل بالحالات المحتملة”.

واعتبرت المديرية الجهوية للصحة أن مغالطات تضمنها شريط فيديو تم تداوله مؤخرا لفتاة تدعي تعرض والدها للإهمال والتقصير واللامبالاة، وكذا عدم تلقيه أي علاج في مستشفى محمد الخامس بطنجة.

ونبهت المديرية الجهوية للصحة إلى أن “مثل هذه الادعاءات من شأنها أن تضرب بعرض الحائط السير العادي للتكفل بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن تحبط همم الطاقم الساهر على صحة المرض بالمستشفى”، داعية إلى “عدم إصدار أحكام مسبقة وغير مبنية على معطيات واقعية”.