تفاعلا مع العفو الملكي.. البام يهنئ ويأمل في “خطوة تزيد من حجم الحرية والانفراج”

تفاعل حزب الأصالة والمعاصرة مع العفو الملكي الأخير، الذي شمل، اليوم الأحد، أزيد من خمسة آلاف سجين، معبرا عن أمله في خطوة مماثلة “من حجم الحرية، والانفراج، الذي تعيشه البلاد”.

وقال الحزب، في بلاغ له، اليوم، إنه على إثر العفو، الذي أصدره الملك محمد السادس، اليوم، لفائدة 5654 سجينا، فإنه يثمن الخطوة، التي أتت “في ظرفية جد مواتية بالنظر إلى الظروف الصحية الصعبة، التي تجتازها بلادنا، ونعتبرها محطة أخرى من ضمن محطات العناية الموصولة، والنوعية، التي ما فتئ يوليها جلالة الملك نصره الله، بحسه الإنساني البليغ لفائدة جميع السجناء، عبر سلسلة من التدابير، والبرامج الثقافية، والمهنية، والإصلاحية المكثفة، التي تقوم بها بلادنا لربح تحدي أنسنة الحياة داخل السجون”.

وهنأ الحزب جميع المعتقلين المفرج عنهم على نعمة الحرية، وكذلك أسرهم، وباقي الشعب المغربي، واصفا هذه اللحظة بـ”الوطنية المهمة في مسار الانفراج، الذي تراكمه بلادنا”، معبرا عن أمله “من أجل خطوات مماثلة ستزيد لا محالة من حجم الحرية، والانفراج الذي تعيشه بلادنا”.

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وكانت وزارة العدل قد أعلنت، اليوم، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية، والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البلاغ نفسه أن المعتقلين، المستفيدين من العفو، تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية، وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة، والسلوك، والانضباط، طوال مدة اعتقالهم.

وتابع المصدر نفسه أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية، المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية.