اليمن: مقتل 5 سجينات وجرح 28 إثر قصف حوثي استهدف السجن المركزي بتعز 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتِلَت وجُرِحَت عشرات النساء في قصف لجماعة الحوثي، استهدف السجن المركزي في محافظة تعز اليمنية، اليوم الأحد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بتعز، عبد الرحيم السامعي: "5 سجينات قُتلن، وأصيبت 28 أخريات في حصيلة أولية لقصف شنته مليشيات الحوثي طال السجن المركزي بتعز".

ونقلت "الأناضول" عن السامعي القول، إن "القصف استهدف قسم النساء في السجن الذي يقع في نطاق سيطرة القوات الحكومية".

ومنذ أعوام، تشهد محافظة تعز معارك مستمرة، بين القوات الحكومية التي تسيطر على معظم مساحة المحافظة، وجماعة الحوثي.

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وتتهم الحكومة الشرعية ومنظمات محلية وأخرى دولية، الحوثيين بفرض حصار على مركز محافظة تعز ومنع عمليات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان، وهو ما تنفيه الجماعة.

ويشهد اليمن منذ 6 أعوام نزاعا مستمرا خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أن له امتدادات إقليمية فمنذ آذار/ مارس 2015 يدعم تحالف عربي بقيادة السعودية القوات الحكومية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.