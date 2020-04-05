استئناف البصرة تعلن عن احصائية بأعداد الموقوفين

أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، اليوم الاحد، عن احصائيات بأعداد الموقوفين (المكفلين والمفرج عنهم) والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لهذه الرئاسة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أعلنت عن احصائيات بأعداد الموقوفين (المكفلين والمفرج عنهم) والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لهذه الرئاسة ليومي2 و5 نيسان 2020"، مبينا ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس فائق زيدان بسرعة حسم الدعاوى المُهيأة للحسم لتخفيف أعداد الموقوفين سعياً للحد من تفشي فايروس



وأضاف بيان المجلس أن الاحصائية كانت وفق الوارد في أدناه: وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أعلنت عن احصائيات بأعداد الموقوفين (المكفلين والمفرج عنهم) والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لهذه الرئاسة ليومي2 و5 نيسان 2020"، مبينا ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس فائق زيدان بسرعة حسم الدعاوى المُهيأة للحسم لتخفيف أعداد الموقوفين سعياً للحد من تفشي فايروس كورونا ".وأضاف بيان المجلس أن الاحصائية كانت وفق الوارد في أدناه: 1-المكفلين في دور التحقيق (160) 2-الموقوفين المفرج عنهم (31) 3-المشمولين بالافراج الشرطي (13).



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