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الرمادي تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة مرض كورونا

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اتخذت خلية الأزمة في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، اليوم الاحد، اجراءات جديدة لمواجهة تفشي مرض ، بينها الابقاء على حظر التجول حاليا.
وقال قائممقام الرمادي ابراهيم العوسج في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلية الازمة في الرمادي قررت الأبقاء على الحظر للمدينة بالوقت الحاضر مع مراعاة وضع العوائل الفقيرة، مشيرا الى تمديد الحظر للمحلات الخاصة ببيع الغذائية والافران الى الساعة الثامنة مساءا بدلا من الساعه السادسه مساءا لتمكين المواطنين من التسوق".

وأوضح أن "الخلية قررت ايضا فتح مراكز طبية رئيسية في التأميم والخمسة كيلو والجزيرة مع وجود أطباء متخصصين من مركز المدينة لأجل التخفيف عن مستشفى الرمادي والنسائية والتخفيف عن المواطنين".

واشار العوسج، الى "زيادة التعاون من الدوائر الخدمية الماء والبلدية والمجاري لأجل الاستمرار بغسل وتعقيم جميع شوارع الرمادي الرئيسية والفرعية حماية لصحة ابناء المدينة"، مبينا أنه "سيتم مراجعة الأجراءات بعد يوم العاشر من نيسان الحالي، لبيان الحاجة الحقيقية من المنع او التخفيف وفق حالة المحافظة الصحية والوبائية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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