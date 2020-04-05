الرمادي تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة مرض كورونا

اتخذت خلية الأزمة في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، اليوم الاحد، اجراءات جديدة لمواجهة تفشي مرض كورونا، بينها الابقاء على حظر التجول حاليا.
وأوضح أن "الخلية قررت ايضا فتح مراكز طبية رئيسية في التأميم والخمسة كيلو والجزيرة مع وجود أطباء متخصصين من مركز المدينة لأجل التخفيف عن مستشفى الرمادي والنسائية والتخفيف عن المواطنين".
واشار العوسج، الى "زيادة التعاون من الدوائر الخدمية الماء والبلدية والمجاري لأجل الاستمرار بغسل وتعقيم جميع شوارع الرمادي الرئيسية والفرعية حماية لصحة ابناء المدينة"، مبينا أنه "سيتم مراجعة الأجراءات بعد يوم العاشر من نيسان الحالي، لبيان الحاجة الحقيقية من المنع او التخفيف وفق حالة المحافظة الصحية والوبائية".
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