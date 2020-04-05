الرمادي تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة مرض كورونا

وقال قائممقام الرمادي ابراهيم العوسج في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلية الازمة في الرمادي قررت الأبقاء على الحظر للمدينة بالوقت الحاضر مع مراعاة وضع العوائل الفقيرة، مشيرا الى تمديد الحظر للمحلات الخاصة ببيع الغذائية والافران الى الساعة الثامنة مساءا بدلا من الساعه السادسه مساءا لتمكين المواطنين من التسوق".وأوضح أن "الخلية قررت ايضا فتح مراكز طبية رئيسية في التأميم والخمسة كيلو والجزيرة مع وجود أطباء متخصصين من مركز المدينة لأجل التخفيف عن مستشفى الرمادي والنسائية والتخفيف عن المواطنين".

واشار العوسج، الى "زيادة التعاون من الدوائر الخدمية الماء والبلدية والمجاري لأجل الاستمرار بغسل وتعقيم جميع شوارع الرمادي الرئيسية والفرعية حماية لصحة ابناء المدينة"، مبينا أنه "سيتم مراجعة الأجراءات بعد يوم العاشر من نيسان الحالي، لبيان الحاجة الحقيقية من المنع او التخفيف وفق حالة المحافظة الصحية والوبائية".