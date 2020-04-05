المدينة المنورة الأولى في اعداد الوفيات بمرض كورونا

افادت وسائل اعلام سعودية، اليوم الاحد، بأن العاصمة الرياض ومدينة جدة تتساويان في عدد المتعافين من مرض كورونا، فيما اشارت الى أن المدينة المنورة هي الأولى في اعداد الوفيات بالفيروس على مستوى البلد.
واشارت الصحيفة، الى أن إجمالي الحالات النشطة في العاصمة الرياض منذ بداية المرض حتى الآن بلغ 588 حالة، 123 منها تماثلت للشفاء، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة فيها 3 حالات.
وفي جدة، بلغ إجمالي الحالات النشطة 218 حالة، تماثل منها 123 حالة للشفاء، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4 حالات.
وشهدت المدينة المنورة أعلى معدلات الوفيات من بين مدن المملكة بواقع 19 حالة وفاة منذ بدء تسجيل الإصابات بالفيروس، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 216 حالة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم الأحد، عن تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.
وصرح متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري بأن إجمالي الحالات في السعودية وصل إلى 2385 حالة.
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