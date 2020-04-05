ارتفاع وفيات فيروس كورونا في كندا إلى أكثر من 14 ألف

أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم الأحد، أن عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب فيروس كورونا في كندا قفز إلى أكثر من 14 ألف حالة. وبحسب "رويترز" فإنه "بحلول الساعة 11:05 بالتوقيت الشرقي (15:05 بتوقيت غرينتش)، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي بنسبة 12٪ تقريبًا إلى 14،426". وكانت الأرقام ذات الصلة يوم السبت 214 حالة وفاة و12924 تشخيصا إيجابيا.



وكان قد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن بلاده تخصص ملياري دولار كندي (حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي)، لشراء معدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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