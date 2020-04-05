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مؤقتة اتحاد الكرة بصدد اتخاذ حزمة قرارات

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2020-04-05 | 18:09

مؤقتة اتحاد الكرة بصدد اتخاذ حزمة قرارات

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تدرس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، اتخاذ حزمة قرارات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد سمى هيئة مؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم تتألف من: اياد بنيان رئيساً وشامل كامل نائباً للرئيس والاعضاء احمد علي واسعد لازم ورافد عبد الامير على ان يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل.

أول قرار ستتخذه الهيئة المؤقتة خلال السبوع الجاري، هو المصادقة على حل جميع اللجان وإعادة تشكيلها من جديد.

ويدرس الاتحاد زيادة عدد ممثلي الأندية في اتحاد الكرة، فبعد أن كان يمثل كل نادي شخص واحد من المؤمل ان يكون هناك أكثر من ممثل لكل نادي.

ويستمر عمل الهيئة المؤقتة لفترة تستمر الى قرابة الـ6 اشهر ومن ثم سيتم اجراء انتخابات جديدة للاتحاد، حيث يعد النجم الدولي السابق، عدنان درجال، هو الاوفر حظاً للفوز برئاسة الاتحاد.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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