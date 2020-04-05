مؤقتة اتحاد الكرة بصدد اتخاذ حزمة قرارات

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد سمى هيئة مؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم تتألف من: اياد بنيان رئيساً وشامل كامل نائباً للرئيس والاعضاء احمد علي واسعد لازم ورافد عبد الامير على ان يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل.أول قرار ستتخذه الهيئة المؤقتة خلال السبوع الجاري، هو المصادقة على حل جميع اللجان وإعادة تشكيلها من جديد.

ويدرس الاتحاد زيادة عدد ممثلي الأندية في اتحاد الكرة، فبعد أن كان يمثل كل نادي شخص واحد من المؤمل ان يكون هناك أكثر من ممثل لكل نادي.

ويستمر عمل الهيئة المؤقتة لفترة تستمر الى قرابة الـ6 اشهر ومن ثم سيتم اجراء انتخابات جديدة للاتحاد، حيث يعد النجم الدولي السابق، عدنان درجال، هو الاوفر حظاً للفوز برئاسة الاتحاد.