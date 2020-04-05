مؤقتة اتحاد الكرة بصدد اتخاذ حزمة قرارات

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2020-04-05 | 18:09
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تدرس الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، اتخاذ حزمة قرارات خلال الأيام القليلة المقبلة.
أول قرار ستتخذه الهيئة المؤقتة خلال السبوع الجاري، هو المصادقة على حل جميع اللجان وإعادة تشكيلها من جديد.
ويدرس الاتحاد زيادة عدد ممثلي الأندية في اتحاد الكرة، فبعد أن كان يمثل كل نادي شخص واحد من المؤمل ان يكون هناك أكثر من ممثل لكل نادي.
ويستمر عمل الهيئة المؤقتة لفترة تستمر الى قرابة الـ6 اشهر ومن ثم سيتم اجراء انتخابات جديدة للاتحاد، حيث يعد النجم الدولي السابق، عدنان درجال، هو الاوفر حظاً للفوز برئاسة الاتحاد.
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