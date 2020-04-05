ائتلاف العبادي يدعو لإعطاء الزرفي فرصته الدستورية وفق السياقات القانونية والسياسية

وقال الائتلاف في بيان، تلقت الخليج 365، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "يؤكد ائتلاف النصر على اهمية الالتزام بالسياقات والتوقيتات الدستورية فيما يتعلق بالتكليف لتشكيل حكومة جديدة".

واوضح البيان، أن "ائتلاف النصر حريص على التوصل الى تفاهمات وتوافقات وطنية لتسهيل مسارات تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن اي وصاية خارجية لتحقيق طموحات المواطن العراقي خصوصا في هذا الظرف العصيب من تفشي وباء كورونا والازمة الاقتصادية الخانقة".



وشدد الائتلاف في بيانه، على "اعطاء المكلّف الحالي فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والسياسية".